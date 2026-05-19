В Захаровском округе вакцинировали более 1,4 тысяч кошек и собак

В Захаровском округе продолжается ежегодная бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства. По данным на 19 мая, специалисты привили 849 кошек и 625 собак — всего 1 474 животных. Вакцинация проводится с начала года в формате подворных обходов по утвержденному графику. С июня ветерврачи планируют приступить к последнему и самому крупному участку — Большекоровинскому сектору.