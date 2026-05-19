В Шиловском районе пройдет обработка полей ядохимикатами с 25 мая по 5 июня

С 25 мая по 5 июня 2026 года с 21:00 до 06:00 хозяйство «Агрохолдинг Шиловский» обработает поля пестицидами (в том числе опасным для пчел 1-м классом) возле сел Сановка, Сасыкино, Желудево и деревни Ибредь.

Обработка пройдет препаратами «Пришанс», «Фасшанс» (1-й класс!), «Микрополидок плюс», «Шанстар», «Зимошанс». Сроки могут измениться из-за погоды. Пчеловодам — принять меры для защиты пчел. Телефон для справок: 8-4912-77-76-86.