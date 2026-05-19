В Шацке у 51-летнего мужчины изъяли более 135 гр наркотиков, оружие и патроны

Шацкий районный суд рассмотрел дело 51-летнего мужчины, который был признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, оружия и взрывчатых веществ. Суд установил, что в ноябре 2025 года мужчина нашел дикорастущее наркотическое растение и начал его хранить для личного употребления. Осенью того же года он нашел на чердаке своего дома банку с бездымным порохом, части огнестрельного оружия и боеприпасы, которые также незаконно хранил. Полиция задержала мужчину, изъяв более 135 граммов наркотиков, части оружия и 13 патронов. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

