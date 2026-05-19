В Сараях начали реконструкцию центрального стадиона
В рабочем поселке Сараи стартовала реконструкция центрального стадиона. Об этом сообщили в администрации округа. После реконструкции на стадионе появится футбольное поле с искусственным покрытием и дренажной системой, беговые дорожки для легкой атлетики и отдельная волейбольная площадка. Также на территории обустроят пешеходные зоны и проведут озеленение.
Работы на объекте уже начал подрядчик ООО «Заречное» из Сасова.
В администрации отметили, что обновленный стадион планируют открыть уже в этом сезоне.
Фото: администрация Сараевского округа.