В Сараях начали реконструкцию центрального стадиона

В рабочем поселке Сараи стартовала реконструкция центрального стадиона. Об этом сообщили в администрации округа. После реконструкции на стадионе появится футбольное поле с искусственным покрытием и дренажной системой, беговые дорожки для легкой атлетики и отдельная волейбольная площадка. Также на территории обустроят пешеходные зоны и проведут озеленение.

Работы на объекте уже начал подрядчик ООО «Заречное» из Сасова.

После реконструкции на стадионе появится футбольное поле с искусственным покрытием и дренажной системой, беговые дорожки для легкой атлетики и отдельная волейбольная площадка.

Также на территории обустроят пешеходные зоны и проведут озеленение.

В администрации отметили, что обновленный стадион планируют открыть уже в этом сезоне.

Фото: администрация Сараевского округа.