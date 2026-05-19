В рязанском Роспотребнадзоре рассказали о пяти самых опасных кишечных инфекциях
В жаркий сезон рязанский Роспотребнадзор предупреждает о пяти особо опасных кишечных инфекциях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На первом месте — шигеллез (дизентерия), который вызывает тяжелую диарею с кровью и слизью и быстро приводит к обезвоживанию.

Второй — кампилобактериоз, он часто атакует детей и подростков, протекая как острый энтерит.

Третий — коварный лямблиоз: паразит годами живет в тонком кишечнике без симптомов, а потом выдает себя вздутием, тошнотой и даже аллергией.

Четвертый — сальмонеллез с высокой температурой, рвотой и поносом, особенно опасен для малышей и пожилых.

Замыкает пятерку группа вирусных гастроэнтеритов (рота-, норовирусы), которые поражают всех подряд, а главная угроза — молниеносное обезвоживание.

Защита одна: мыть руки, пить только кипяченую воду, прожаривать мясо и яйца, ошпаривать фрукты и зелень, не покупать еду «с рук» и не оставлять готовое при комнатной температуре дольше двух часов.