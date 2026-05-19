В рязанском кардиодиспансере установили кондиционеры и обновили пандусы

Главврач Анастасия Филимонова объяснила, что из-за жары в палате реанимации поставили два кондиционера, чтобы не ухудшалось самочувствие пациентов. Также ремонтируют поручни пандуса для транспортировки больных из скорой. На территории вывезли около 10 кубов сухих веток, высадили цветы, подкормили растения, побелили деревья, покрасили лавочки и скоро вернут четыре светильника у центрального входа.

Фото: минздрав Рязанской области.