В Рязанской области упростили изменение госконтрактов на стройку из-за роста НДС

Правительство Рязанской области приняло постановление, которое упрощает изменение государственных контрактов на стройку из-за роста НДС. Соответствующий документ опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Согласно постановлению, если контракт был заключен до 1 января 2026 года и в нем не учтен новый размер НДС, стороны могут по взаимному согласию внести изменения о цене контракта до 1 октября 2026 года.

Можно либо увеличить цену контракта, но только в пределах той суммы, на которую вырос НДС для работ, принимаемых после 1 января, либо изменить объем или виды работ, не меняя при этом общую стоимость договора.

Изменения касаются тех контрактов, предметом которых являются выполнение инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительство, реконструкция или реставрация и других.