В Рязанской области проведут бесплатную вакцинацию домашних животных

Владельцев собак и кошек из Рязанского округа оповестили о проведении бесплатной вакцинации домашних питомцев. Об этом сообщили в райадминистрации. 20 мая бригада посетит: Протасово — с 9:30 до 10:30; Сальково — с 10:40 до 11:40; Коротково — с 11:50 до 12:50; Панфёрово — с 13:00 до 13:30. В сообщении отметили, что отказ от вакцинации питомца может повлечь административную ответственность для владельца. Также при наличии интересующих вопросов можно обращаться по телефону: 35-03-49.

