В Рязанской области более 60 студенток получили пособие по беременности и родам

С начала 2026 года 43 будущие мамы‑студентки в Рязанской области получили пособие по беременности и родам, а всего с момента вступления в силу новых правил выплату оформили 66 студенток. Напомним, с сентября 2025 года пособие для студенток выплачивается в повышенном размере — оно составляет 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2026 года эта сумма равна 18 373 рублям. Право на выплату есть у студенток очной формы обучения — независимо от того, учатся они на платной или бесплатной основе. Образовательная организация может быть любого типа: вуз, ссуз, научная организация и т. д.

