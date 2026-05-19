В Рязанской области более 60 студенток получили пособие по беременности и родам
В Рязанской области более 60 студенток получили пособие по беременности и родам. Об этом сообщает пресс-служба регионального соцфонда.

С начала 2026 года 43 будущие мамы‑студентки в Рязанской области получили пособие по беременности и родам, а всего с момента вступления в силу новых правил выплату оформили 66 студенток.

Напомним, с сентября 2025 года пособие для студенток выплачивается в повышенном размере — оно составляет 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2026 года эта сумма равна 18 373 рублям.

Право на выплату есть у студенток очной формы обучения — независимо от того, учатся они на платной или бесплатной основе. Образовательная организация может быть любого типа: вуз, ссуз, научная организация и т. д.