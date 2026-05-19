В рязанской исправительной колонии «потушили» пожар
Сотрудники исправительной колонии № 5 совместно с подразделениями МЧС и пожарной части деревни Горлово Скопинского района провели пожарно-тактические учения. Они отработали действия по тушению условного возгорания. Согласно легенде, пожар произошел в районе промышленной зоны исправительной колонии, в помещении остались осужденные. Личному составу колонии нужно было подать сигнал тревоги, вызвать пожарное подразделение, приступить к эвакуации. Отмечается, что условный пожар ликвидировали быстро.
