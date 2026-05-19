В Рязани стартовал чемпионат по парашютному спорту

С 18 по 23 мая в Рязанской области проходят соревнования по парашютному спорту в точности приземления «Рязанский кремль‑2026». Турнир проводится на базе 309‑го центра специальной парашютной подготовки Минобороны РФ. В чемпионате участвуют 12 команд — более 110 военнослужащих и спортсменов из разных регионов России. Программа включает дисциплины: точность приземления; аэротруба; групповая акробатика. Финальные прыжки запланированы на 23 мая у стен Рязанского кремля — на площадке «Монастырский сад».

