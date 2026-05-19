В Рязани проверят родинки на меланому 23 мая

23 мая, в субботу с 9 до 13, в Рязанском областном кожно-венерологическом диспансере на улице Спортивной, 9 (первое поликлиническое отделение) пройдет акция в честь Дня диагностики меланомы. Приглашают всех желающих, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС, запись по телефонам 25-27-07 и 45-52-63.

Особенно стоит проверить родинку, если она изменила цвет или поверхность, кровоточит, быстро и несимметрично растет, на ней выпадают волосы, а также если родинка часто травмируется или на коже появились долго незаживающие раны. Позаботьтесь о себе и близких.