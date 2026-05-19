В Рязани провели гидравлические испытания. Об этом сообщили в МУП «РМПТС».

После завершения отопительного сезона в Рязани началась подготовка сетей к зиме 2026/2027. Специалисты РМПТС проверили повышенным давлением головной участок 4-й тепломагистрали от Ново-Рязанской ТЭЦ до насосной станции № 7, а также сети поселков Строитель и Соколовка.

Это позволяет выявить скрытые дефекты и слабые места. По итогам испытаний проблемные участки отремонтируют, а запорную арматуру проверят или заменят. Жителей просят быть осторожнее и сообщать о протечках в диспетчерскую по телефону 55-05-86.

Фото: РМПТС.