В Рязани продолжают искать пропавшего в 1995 году человека
В Рязани продолжаются поиски Александра Захаркина, пропавшего в апреле 1995 года. Ориентировка на него размещена на стенде у отдела МВД России по Московскому району города, сообщает «КП-Рязань».

На момент исчезновения молодому человеку было 17 лет.

По данным издания, утром 8 апреля 1995 года он ушел из дома на улице Соколовской и направился к другу в поселок Юбилейный. Позже следствие установило, что они вместе распивали алкоголь, после чего пошли к знакомому.

По пути компания столкнулась с неизвестными и произошла драка. Во время конфликта Захаркин убежал в неизвестном направлении и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Инцидент произошел в районе улицы Костычева, где в то время находился частный сектор. Сейчас территория застроена многоквартирными домами.

Дело по факту исчезновения неоднократно возобновляли, однако установить судьбу пропавшего так и не удалось.

Приметы Александра Захаркина на момент исчезновения:

  • рост 167 см,
  • голубые глаза,
  • темно-русые короткие волосы,
  • размер обуви 39.

Среди особых примет — татуировка с буквой «С» на правой кисти, шрам после операции на правом боку и небольшое образование на плече.

На момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные брюки, темно-синий свитер с коричневым рисунком, коричневую рубашку и бело-зеленые кроссовки.

Если у кого-то есть информация о его местонахождении, просят сообщить по телефону 112.

Фото: «КП-Рязань».