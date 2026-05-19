В Рязани отключат горячую воду в четырех районах 20 мая

С 8:00 20 мая до 24:00 22 мая в зоне Дягилевской ТЭЦ из-за ремонта оборудования. Без горячей воды останутся микрорайоны Недостоево, Канищево, Семчино и Приокский. Список адресов может уточняться, информацию также публикуют на сайте rmpts.ru и передают в управляющие компании. По вопросам можно звонить по телефону 55-05-86.