По словам очевидцев, ночью, около 0: 30, на парковке гипермаркета неизвестные запустили салют. Это произошло вблизи жилых домов, где незадолго до этого был сбит беспилотник — тогда пострадали люди, и многие до сих пор пугаются громких хлопков. Местные жители отмечают, что запускать фейерверк в таком месте жестоко и безответственно: для тех, кто пережил реальную опасность, взрывы петард оборачиваются не весельем, а новым стрессом и паникой. Отмечается, что беспилотную опасность объявили в 23:27.

В Рязани неизвестные запустили фейерверк на парковке «Глобуса» во время беспилотной опасности. Об этом сообщили в соцсетях.

