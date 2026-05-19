В Рязани нашли мужчину, укравшего 24 тысячи с чужой банковской карты

В Рязани полицейские нашли мужчину, который украл 24 тысячи рублей с банковской карты. 29-летний местный житель обратился в полицию после того, как потерял свою банковскую карту. Он заметил, что с карты начали списываться деньги, и в итоге его ущерб составил 24 153 рубля. Полицейские выяснили, что злоумышленник использовал утерянную карту для покупок в торговом центре. В результате оперативной работы они задержали 30-летнего мужчину, который работает на одном из местных предприятий и живет в Рыбновском районе. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье о краже, за которую предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

В Рязани полицейские нашли мужчину, который украл 24 тысячи рублей с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

29-летний местный житель обратился в полицию после того, как потерял свою банковскую карту. Он заметил, что с карты начали списываться деньги, и в итоге его ущерб составил 24 153 рубля.

Полицейские выяснили, что злоумышленник использовал утерянную карту для покупок в торговом центре. В результате оперативной работы они задержали 30-летнего мужчину, который работает на одном из местных предприятий и живет в Рыбновском районе.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье о краже, за которую предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.