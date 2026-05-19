В Рязани доходы городского бюджета выросли почти на 15%

Депутаты Рязанской городской Думы рассмотрели отчет об исполнении бюджета города за первый квартал 2026 года. Доходы бюджета Рязани за отчетный период составили 3 млрд 753 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 486 млн 689 тыс. рублей, или на 14,9%. По данным администрации Рязани, на 1 апреля 2026 года общий объем задолженности по налоговым и неналоговым доходам составил 733 млн рублей.

Также депутаты обсудили меры по снижению задолженности перед городским бюджетом. По данным администрации Рязани, на 1 апреля 2026 года общий объем задолженности по налоговым и неналоговым доходам составил 733 млн рублей.

С начала года задолженность сократилась на 57 млн рублей, или на 7,2%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель практически не изменился.

Налоговая недоимка за первый квартал снизилась на 36 млн рублей — до 224 млн рублей. В администрации пояснили, что это связано с уменьшением долгов по имущественным налогам.