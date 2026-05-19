В российском регионе провели молебен, чтобы «избавиться от напасти» беспилотников

Молебен провели в Перми. Священнослужители объехали город на автомобиле с иконой Божией Матери «Пермская» и освятили ряд ключевых для местных жителей точек. Представители РПЦ провели молебен у Пермской ГЭС, у часовни на кладбище Банная гора, у храма-часовни во имя святителя Николая Чудотворца и у поклонного креста. В Пермской епархии рассказали, что крестный ход и молебен были совершены из-за напряженных обстоятельств.

В российском регионе провели молебен, чтобы «избавиться от напасти» беспилотников. Об этом сообщает «Газета. ру».

Молебен провели в Перми. Священнослужители объехали город на автомобиле с иконой Божией Матери «Пермская» и освятили ряд ключевых для местных жителей точек. Представители РПЦ провели молебен у Пермской ГЭС, у часовни на кладбище Банная гора, у храма-часовни во имя святителя Николая Чудотворца и у поклонного креста.

В Пермской епархии рассказали, что крестный ход и молебен были совершены из-за напряженных обстоятельств.