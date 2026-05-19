В России предложили внедрить «энергорубль» для оплаты электричества

В России планируется внедрение новой цифровой валюты под названием «энергорубль», которая будет использоваться для оплаты счетов за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба Тольяттинского государственного университета. «Энергорубль» представляет собой уникальную цифровую валюту, которая будет привязана не к традиционным денежным средствам, а к фактически потребленному электричеству и теплу. Ученые предлагают объединить финансовые и энергетические потоки через умный энергосервисный контракт (ЭСК). Согласно этой концепции, платежи будут осуществляться с помощью специализированных компьютерных программ, которые будут контролировать сделки и автоматически переводить средства. Отмечается, что это позволит сделать стоимость услуг более прозрачной и зависимой от реального потребления энергии, а не от колебаний на бирже.

