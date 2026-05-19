В России допустили уход Chery с авторынка в 2026 году

По мнению эксперта Олега Мосеева, китайский автоконцерн Chery может покинуть российский рынок уже в этом году — бренд активно развивается в Европе и не хочет рисковать. Суббренд Exeed также постепенно уходит, а будущее Exlantix пока не определено. При этом в России сейчас представлено более десятка марок, так или иначе связанных с Chery.

В России допустили уход Chery с авторынка в 2026 году. Об этом сообщило издание «Российская газета».

По мнению эксперта Олега Мосеева, китайский автоконцерн Chery может покинуть российский рынок уже в этом году — бренд активно развивается в Европе и не хочет рисковать. Суббренд Exeed также постепенно уходит, а будущее Exlantix пока не определено. При этом в России сейчас представлено более десятка марок, так или иначе связанных с Chery.