В Одинцове произошла стрельба, пострадали три человека

Конфликт произошёл 18 мая в ЖК «Новая Трёхгорка» между двумя компаниями. В какой-то момент один из мужчин выстрелил из травматического пистолета в оппонента. Полицейские задержали восьмерых участников перестрелки. Трое пострадавших с телесными повреждениями обратились в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.