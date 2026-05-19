В МВД рассказали, как мошенники обманывают пользователей онлайн-покупок

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждает о растущем числе мошенничеств в интернете. Злоумышленники адаптируются к интересам пользователей и используют различные темы, чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв, передает РИА Новости. «Мошенника можно встретить при любой онлайн-покупке — от техники и одежды до обучающих курсов и консультаций," — отмечают в ведомстве. В качестве примера они привели случай из Башкортостана, где мошенник обманул женщину с нарушением слуха, предлагая курс по улучшению грамотности жестового языка. В ходе переписки он убедил ее передать данные банковской карты и коды доступа к личному кабинету, что привело к хищению средств.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными и осторожными при совершении онлайн-покупок, а также не передавать личные данные незнакомым лицам.