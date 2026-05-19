В Кораблинском округе открыли горячую линию по нарушениям трудовых прав

В администрации Кораблинского муниципального округа организовали горячую линию по вопросам нарушения трудового законодательства. Жители могут сообщить о работе без официального трудового договора, выплате зарплаты «в конвертах», задолженности по зарплате, а также о случаях выплаты ниже МРОТ и других нарушениях. Обращения принимают по телефонам: 8 (49143) 5-01-48 и 8 (49143) 5-09-95.

При обращении необходимо указать ФИО работодателя и адрес организации, где, предположительно, нарушают трудовое законодательство.