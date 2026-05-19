В Касимовском округе снова появились стихийные свалки
В администрации Касимовского округа опубликовали очередную подборку кадров со стихийными свалками, которые жители устраивают возле контейнерных площадок. Власти напомнили, что в специальные отсеки для крупногабаритных отходов можно складывать мебель и крупную бытовую технику — диваны, шкафы, холодильники, стиральные машины и другие подобные предметы.
При этом в такие контейнеры запрещено выбрасывать бытовой мусор, строительные отходы, обломки кирпича и бетона, кровельные материалы, ветки, листву и автомобильные шины.
Для вывоза строительного и растительного мусора жителям необходимо заключать отдельный договор со специализированной организацией.