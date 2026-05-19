В Госдуме рассказали, какие операции доступны россиянам бесплатно

Она рассказала, что по полису ОМС можно получить не только базовую медицинскую помощь, но и большое количество сложных операций, включая высокотехнологичное лечение. Среди них эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов, операции на позвоночнике, лечение катаракты с заменой хрусталика, удаление желчного пузыря, грыж, операции в урологии и гинекологии, включая лечение бесплодия и удаление миом, некоторые сердечно-сосудистые операции — стентирование, шунтирование, установка кардиостимуляторов и лечение варикоза лазером.