В Госдуме рассказали, какие операции доступны россиянам бесплатно. Об этом РИА Новости рассказала член комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина.
Она рассказала, что по полису ОМС можно получить не только базовую медицинскую помощь, но и большое количество сложных операций, включая высокотехнологичное лечение. Среди них эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов, операции на позвоночнике, лечение катаракты с заменой хрусталика, удаление желчного пузыря, грыж, операции в урологии и гинекологии, включая лечение бесплодия и удаление миом, некоторые сердечно-сосудистые операции — стентирование, шунтирование, установка кардиостимуляторов и лечение варикоза лазером.