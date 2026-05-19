Уровень бедности российских многодетных семей снизился почти в 2,5 раза

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Тимофеев пояснил, что с 2020 года показатель бедности среди многодетных семей сократился с 38,1% до 16,2% в 2025 году. При этом количество таких семей выросло с 1-1,25 млн в 2010 году до около 3,9 млн к концу 2025 года.