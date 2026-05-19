Ученые впервые вырастили цыплят под искусственной «скорлупой»

Компания Colossal Biosciences вывела 26 цыплят с помощью искусственной скорлупы с силиконовой мембраной, пропускающей кислород. Об этом пишет MIT Technology Review. Технологию представили в рамках проекта по «воскрешению» исчезнувших видов птиц. В частности, специалисты рассчитывают в будущем восстановить гигантскую птицу моа, которая когда-то обитала в Новой Зеландии.

Компания Colossal Biosciences вывела 26 цыплят с помощью искусственной скорлупы с силиконовой мембраной, пропускающей кислород. Об этом пишет MIT Technology Review.

Разработка имитирует строение настоящей яичной скорлупы. Ученые помещали недавно снесенные куриные яйца в искусственную оболочку, где эмбрионы продолжали развиваться. В конструкции также предусмотрели небольшое отверстие для наблюдения за процессом.

Технологию представили в рамках проекта по «воскрешению» исчезнувших видов птиц. В частности, специалисты рассчитывают в будущем восстановить гигантскую птицу моа, которая когда-то обитала в Новой Зеландии.

Для этого ученым предстоит выделить ДНК моа из костных останков и изменить геном современных птиц. Пока подобные эксперименты проводят только на курицах.

Как отмечает MIT Technology Review, идея Colossal Biosciences заключается в модификации стволовых клеток птиц так, чтобы они производили яйцеклетки или сперматозоиды, похожие на клетки моа. В теории это может привести к появлению эмбриона вымершей птицы внутри куриного яйца.