СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии

Отмечается, что Владимир Зеленский нацелен всеми силами демонстрировать Европе сохранение «боевого потенциала ВСУ» и их способности наносить ущерб экономике России. По данным СВР, командование готовится к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам РФ. Киевский режим для атак планирует запустить беспилотники с территории государств Прибалтики, указано в публикации. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак, выяснили в СВР.

Украина готовит удары по России с территории Латвии. Об этом 19 мая сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

Уточняется, что киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции против России. Украинцы делали акцент на том, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно.

В Латвию уже направлены дроноводы ВСУ. Их разместили на латвийских военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

В СВР подчеркнули, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а «членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия».