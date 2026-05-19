Суд обязал очистить и провести дезинфекцию колодцев в селах Рязанской области

Сапожковский районный суд Рязанской области удовлетворил требования прокурора о необходимости провести чистку и дезинфекцию шахтных колодцев, которые обеспечивают водоснабжение в селах Ясенок и Смолеевка. Об этом сообщила пресс-служба суда. Проверка прокуратуры показала, что Муниципальное казенное предприятие «Ухоловский коммунальщик» не выполнило обязательства по обеспечению качественной питьевой воды и не провело необходимые работы по очистке оборудования. А это нарушает права граждан на безопасное водоснабжение и может угрожать их здоровью. Суд, рассмотрев дело, согласился с прокурором и обязал предприятие выполнить все необходимые работы.

