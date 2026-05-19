Сотрудники Рязанского приборного завода провели зарядку для учеников рязанской школы № 39
В рамках сотрудничества между Государственным Рязанским приборным заводом (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) и школой № 39 была организована праздничная зарядка, приуроченная ко Дню Победы. В ней приняли участие более 250 учащихся начальных классов.

Мероприятие прошло в школьном дворе. Его открыли торжественным поднятием Государственного флага Российской Федерации под гимн страны. С приветственным словом перед учащимися выступили директор МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» Ольга Сафронова и начальник центра развития персонала АО «ГРПЗ» Лариса Демидова.

Ведущий инженер по подготовке кадров Татьяна Трифонова подчеркнула, что зарядка организована в честь героев Великой Победы, ведь во время Великой Отечественной войны солдатам были необходимы не только смелость и сила духа, но и хорошая физическая подготовка. Затем представители Молодежного центра ГРПЗ провели для учащихся начальных классов школы зарядку.

В завершение акции песню о Победе исполнил сотрудник предприятия Александр Слепнев, а всем детям — участникам зарядки раздали воздушные шары цветов российского триколора.

«Для нас, как для организаторов, это был необычный формат — мероприятие для детей. Никак не ожидали, что в них столько энергии! Искренний интерес, горящие глаза — вот наша главная награда», — поделился впечатлениями руководитель спортивного направления Молодежного центра завода Александр Чирков.

Зарядка для детей стала одним из мероприятий, которые проводятся в рамках сотрудничества ГРПЗ и школы № 39. В сентябре 2025 года на базе этого учебного заведения был открыт инженерный класс предприятия. Для учащихся проведены уроки профориентации, экскурсии на предприятие, под руководством заводских специалистов ребятами подготовлены индивидуальные проекты. В течение 2025-2026 учебного года школьники приняли участие в корпоративных мероприятиях ГРПЗ: День завода, «Посвящение в рабочие», интеллектуальный турнир «Эрудит», а также входили в состав команды ГРПЗ на Всероссийском конкурсе «Кибердром».