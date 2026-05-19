Скончался актер Том Кэйн, подаривший голос магистру Йоде из «Звездных войн»

Американский актер Том Кэйн, наиболее известный как голос мудрого магистра Йоды из культовой саги «Звездные войны», скончался на 65-м году жизни. Его представитель Зак Макгиннис сообщил изданию TMZ, что Кэйн умер в понедельник в больнице Канзас-Сити, окруженный близкими. Причиной смерти стали осложнения после инсульта, который актер перенес еще в 2020 году. На протяжении последних пяти лет он боролся с последствиями этой тяжелой болезни. Том Кэйн оставил значительный след в мире кино и анимации: его голос звучал не только в эпизодах «Звездных войн», но и более чем в ста фильмах, а также на аттракционах в Диснейлендах США, Японии и Франции. Он также озвучивал других персонажей вселенной Lucasfilm.

