Депутат Сергей Миронов предложил повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости, он подчеркнул необходимость перехода к поквартальной индексации пенсий с учетом пенсионной инфляции. Миронов также отметил важность повышения стипендий и отмены подоходного налога для малоимущих граждан. Он указал, что МРОТ в России уже повышается темпами, превышающими уровень инфляции. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщал, что в 2025 году планируется увеличение МРОТ более чем на 16,5%, а с текущего года его размер «прибавил еще пятую часть».

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости, он подчеркнул необходимость перехода к поквартальной индексации пенсий с учетом пенсионной инфляции.

Миронов также отметил важность повышения стипендий и отмены подоходного налога для малоимущих граждан. Он указал, что МРОТ в России уже повышается темпами, превышающими уровень инфляции.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщал, что в 2025 году планируется увеличение МРОТ более чем на 16,5%, а с текущего года его размер «прибавил еще пятую часть».