Рязанский суд обязал наладить систему оповещения о ЧС в одном из округов региона

Сапожковский районный суд Рязанской области удовлетворил требования прокурора об организации системы оповещения для жителей Ухоловского района. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Прокуратура провела проверку и выяснила, что существующие системы оповещения работают лишь на 60% территории, а в селах Покровское и Александровка они вообще не функционируют. Прокурор ранее уже обращался к главе администрации района с просьбой исправить ситуацию, но меры не были приняты. В итоге суд постановил, что администрация должна организовать эффективную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, чтобы защитить население от возможных угроз.

