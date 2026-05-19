Рязанские гончарные промыслы предложили включить в федеральный реестр

Традиционные гончарные промыслы деревни Александро-Прасковинка Сапожковского округа и села Вырково Касимовского округа предложили включить в федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния. Речь идет об объектах «Традиционный гончарный промысел деревни Александро-Прасковинка Сапожковского округа Рязанской области» и «Традиционный гончарный промысел села Вырково Касимовского округа Рязанской области».

Об этом сообщает «Вечерняя Рязань» со ссылкой на министерство культуры Рязанской области.

В ведомстве уточнили, что предложения уже направили на рассмотрение Совета экспертов реестра.

В министерстве напомнили, что в 2025 году в реестр уже внесли технологии изготовления михайловского коклюшечного кружева, кадомского вениза и скопинской гончарной художественной керамики.

Федеральный реестр ведут для учета, сохранения, изучения и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния. В него включают сведения о традициях, обрядах, народных промыслах, устном творчестве и других элементах культурного наследия.