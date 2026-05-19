Рязанцы смогут наблюдать за Луной между двумя яркими планетами 19 мая

Об этом рассказали в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани». Во вторник, 19 мая, В вечернее время Луна расположится между двумя планетами — Юпитером и Венерой. «Явление можно наблюдать невооруженным глазом и фотографировать», — подчеркнули в сообщении.