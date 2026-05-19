Рязанцы пожаловались на 40-градусную жару в магазине

Посетители магазина «Галактика» в рязанском микрорайоне Дядьково (2-й Бульварный проезд, д.1) сообщили о невыносимой духоте внутри торговой точки. По их словам, при уличной температуре около +31 °C в тени в помещении столбик термометра достигает +40 °C. Автор поста отметил, что в таких условиях невозможно находиться не только покупателям, но и продавцам, и пообещал обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, почему в магазине до сих пор не установили кондиционер.

