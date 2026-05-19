Рязанцам рассказали историю брошенного в Перинатальном центре ребенка
Два года назад ребенок родился весом чуть более 800 граммов. Несколько месяцев за жизнь младенца боролись сначала врачи и медсестры отделения детской реанимации, после стабилизации состояния — сотрудники отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. Отмечается, что мать отказалась от девочки. Однако в то время, когда новорожденная проходила лечение, ее решили удочерить. Сейчас ребенок продолжает проходить периодические курсы реабилитации.
В Перинатальном центре рассказали историю недоношенного ребенка, от которого отказались родители. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
Два года назад ребенок родился весом чуть более 800 граммов. Несколько месяцев за жизнь младенца боролись сначала врачи и медсестры отделения детской реанимации, после стабилизации состояния — сотрудники отделения патологии новорожденных и недоношенных детей.
Отмечается, что мать отказалась от девочки. Однако в то время, когда новорожденная проходила лечение, ее решили удочерить.
Сейчас ребенок продолжает проходить периодические курсы реабилитации.