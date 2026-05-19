Рязанцам напомнили о необходимости сокращения рабочего дня в жару

Государственная инспекция труда в Рязанской области предупредила работодателей о необходимости обеспечить безопасные условия труда в аномальную жару. Работодателям рекомендуют сокращать продолжительность рабочего дня, если температура на рабочем месте превышает допустимые нормы: на 1 час — при 28,5 градусах; на 2 часа — при 29 градусах; на 4 часа — при 30,5 градусах. Для сотрудников с физическими нагрузками сокращение рабочего дня возможно уже при температуре от 26,5 градусов. При работе на открытом воздухе и температуре от 32,5 градусов периоды непрерывной работы должны длиться 15-20 минут, после чего обязателен отдых не менее 10 минут в охлаждаемом помещении.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Роструда.

