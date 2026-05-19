Рязань встала в восьмибалльные пробки
Вечером во вторник, 19 мая, рязанцы столкнулись с масштабным транспортным коллапсом. Многокилометровые заторы парализовали движение на улицах Зубковой, Новой, Советской Армии, Грибоедова, Некрасова, Почтовой, Маяковского, Каширина, Центральной и Большой. А также на Северной окружной дороге, Московском и Солотчинском шоссе.
Рязань встала в восьмибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Карт».
Вечером во вторник, 19 мая, рязанцы столкнулись с масштабным транспортным коллапсом. Многокилометровые заторы парализовали движение на улицах Зубковой, Новой, Советской Армии, Грибоедова, Некрасова, Почтовой, Маяковского, Каширина, Центральной и Большой. А также на Северной окружной дороге, Московском и Солотчинском шоссе.
Фото: «Яндекс Карты».