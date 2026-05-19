По словам экспертов, погода напрямую меняет биохимию мозга. Недостаток солнечного света снижает выработку серотонина, который отвечает за стабильное настроение. В результате человек находится в состоянии хронической апатии и сонливости. А резкие скачки атмосферного давления нарушают тонус сосудов. Нервная система считывает такое состояние как физическую угрозу, автоматически запуская стрессовую реакцию, которая выливается в беспричинную тревогу, раздражительность и упадок сил. Специалисты подчеркнули, что экстремальная жара истощает адаптационные резервы, провоцирует вспышки агрессии и ломает архитектуру сна.

Россиянам рассказали, как жара влияет на организм. Об этом пишет « РИАМО ».

