Россиянам предрекли заметное снижение платы за ЖКУ

По словам экспертов, летом граждане смогут экономить до 47% на коммунальных платежах при плановом отключении горячей воды. Такая экономия ожидает в том случае, если работы с системой водоснабжения займут около двух недель. Депутат Кошелев отметил, что россиянам стало проще добиваться перерасчета при отсутствии воды, так как с 2026 года этот процесс происходит в беззаявительном порядке.

