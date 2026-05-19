Россиянам назвали четыре самых выгодных направления для летнего отдыха

Согласно заявлению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, самым выгодным направлением для пляжного отдыха этим летом станет Анапа. По его словам, отдых в этом курортном городе обойдется туристам дешевле, чем в Геленджике, Крыму и Сочи. Для тех, кто предпочитает экскурсионный туризм, Ромашкин рекомендует путешествие по городам Золотого кольца России. В сфере санаторно-курортного отдыха и медицинского туризма наиболее экономичным вариантом станет Московская область, где средний чек ниже, чем в регионах Кавказских Минеральных вод. Любителям активного отдыха стоит обратить внимание на Карелию, которая также будет более доступной по сравнению с Байкалом и Камчаткой благодаря меньшим затратам на дорогу.

Согласно заявлению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, самым выгодным направлением для пляжного отдыха этим летом станет Анапа. Об этом пишет «Лента. ру».

По его словам, отдых в этом курортном городе обойдется туристам на 10% дешевле, чем в Геленджике, на 15% дешевле, чем в Крыму, и на 20% дешевле, чем в Сочи.

Для тех, кто предпочитает экскурсионный туризм, Ромашкин рекомендует путешествие по городам Золотого кольца России.

В сфере санаторно-курортного отдыха и медицинского туризма наиболее экономичным вариантом станет Московская область, где средний чек ниже, чем в регионах Кавказских Минеральных вод.

Любителям активного отдыха стоит обратить внимание на Карелию, которая также будет более доступной по сравнению с Байкалом и Камчаткой благодаря меньшим затратам на дорогу.