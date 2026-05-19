Россиянам напомнили, почему нельзя брить домашних животных в жару

Владельцам домашних животных посоветовали не сбривать шерсть питомцев в жаркую погоду, так как она помогает регулировать температуру тела. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты напомнили, что в жару животным нужен особый уход. Владельцам рекомендуют чаще проветривать помещения, не оставлять питомцев в душных комнатах и закрытых машинах, а также всегда обеспечивать доступ к свежей воде.

Кроме того, летом корм портится быстрее, поэтому важно следить за его свежестью.

Гулять с животными советуют утром или вечером, когда солнце менее активно. При этом шерсть питомцев не стоит сбривать — она защищает их как от перегрева, так и от переохлаждения.

Специалисты также перечислили признаки теплового удара у животных: тяжелое дыхание, вялость, дрожь и высунутый язык. В таком случае питомца нужно перенести в прохладное место и дать ему воды.

Отдельно владельцам напомнили, что кошек, кроликов, морских свинок и хомяков не стоит купать даже в жару, а в террариумах для рептилий рекомендуется отключать обогревающие лампы, оставляя только ультрафиолетовое освещение.