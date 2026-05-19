Россельхознадзор рассказал о профилактике нарушений при обороте семян в Рязани

В Рязанской области с начала 2026 года провели более 197 профилактических мероприятий в рамках федерального государственного контроля семян. С начала года специалисты провели 11 профилактических визитов, объявили 68 предостережений о недопустимости нарушений в сфере семеноводства, а также провели 17 консультирований и 96 информирований хозяйствующих субъектов.

Профилактическая работа направлена на повышение правовой грамотности и снижение рисков нарушений. В ведомстве напомнили, что такие меры направлены на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства и предусмотрены федеральным законом о государственном контроле и надзоре.