Пять пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки в регионе полицейские выявили 10 701 нарушение ПДД, в том числе 5 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. 4 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались, еще двое сели за руль пьяными повторно. Также выявлено более 70 нарушений, связанных с тонировкой.

Пять пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает региональная полиция.

Всего за сутки в регионе полицейские выявили 10 701 нарушение ПДД, в том числе 5 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. 4 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались, еще двое сели за руль пьяными повторно.

Также выявлено более 70 нарушений, связанных с тонировкой.