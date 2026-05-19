Прокуратура Ухоловского округа обнаружила подтопления в подвалах жилых домов

Прокуратура Ухоловского района проверила соблюдение законодательства в сфере управления многоквартирными домами и содержания общего имущества собственников.

В итоге, как уточняют на сайте регионального ведомства, выявлены серьезные нарушения в деятельности ООО УК «Ухоловская».

Специалисты прокуратуры обнаружили, что подвальные помещения жилых домов № 48 В и № 32 на улице Кооперативной, а также дома № 6 на улице Советской в рабочем поселке Ухолово подтоплены грунтовыми водами.

УК не предприняла необходимых мер для устранения подтопления и предотвращения дальнейшего поступления воды. В связи с этим прокурор направил представление руководителю организации с требованием принять меры для устранения ситуации.