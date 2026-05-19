Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел прием граждан в режиме ВКС
Во вторник, 19 мая, глава регионального парламента Аркадий Фомин провел прием граждан Ермишинского округа. Для удобства жителей отдаленных населенных пунктов и оперативного решения возникающих проблем общение с председателем областной Думы состоялось в режиме видео-конференц-связи, сообщили в пресс-службе. Директор Ермишинской библиотеки Светлана Каторова попросила помочь с приобретением новых книг, отметив, что на обновление книжного фонда выделяется недостаточно средств, а читателям, особенно молодежи и детям, нужны современные издания, чтобы сохранять интерес посетителей.

Директор Ермишинской библиотеки Светлана Каторова попросила помочь с приобретением новых книг, отметив, что на обновление книжного фонда выделяется недостаточно средств, а читателям, особенно молодежи и детям, нужны современные издания, чтобы сохранять интерес посетителей.

«Библиотека сегодня — это не просто место, где хранятся книги. Это важный культурный и образовательный центр, особенно для небольших населенных пунктов. К сожалению, из областного фонда изыскать дополнительное финансирование на эти цели невозможно, будем подключать частные инициативы. Дополнительно посмотрим, какие еще варианты поддержки можно подключить, в том числе через участие в профильных программах и проектах. Благотворительные сборы книг для сельских библиотек, например, проводят отделения „Единой России“», — заверил Аркадий Фомин.

К председателю Рязанской областной Думы также обратились представители села Мердушь Ермишинского округа с инициативой установки памятника участникам Великой Отечественной войны. В настоящее время это единственное село в округе, где до сих пор нет такого памятного места. Для жителей вопрос очень важный — люди хотят сохранить память о земляках, которые защищали страну.

«Полностью поддерживаю эту инициативу. Такие памятники — это не просто мемориалы, а уважение к поколению победителей и важная часть патриотического воспитания молодежи. Предлагаю в следующем году заявиться с этим проектом на участие в программе поддержки местных инициатив. Сейчас важно вместе с администрацией и людьми подготовить эскизы, собрать документы, определить место установки, просчитать объем работ. Со своей стороны готов оказать помощь на всех этапах», — подчеркнул Аркадий Фомин.