Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, укравшего у рязанки около миллиона рублей
22-летнего москвича задержали в такси в Луховицком районе Московской области. При досмотре у него были обнаружены 929 тысяч рублей, украденные у рязанской пенсионерки. Ранее с 71-летней рязанкой связывались лже-представители службы безопасности банка и правоохранительных органов. Женщину запугали потерей денежных средств и дали инструкции, как сохранить сбережения. В итоге мошенники вынудили пенсионерку передать им наличные якобы на временное хранение. Деньги рязанка передала лже-инкасатору. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, укравшего у рязанки около миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
22-летнего москвича задержали в такси в Луховицком районе Московской области. При досмотре у него были обнаружены 929 тысяч рублей, украденные у рязанской пенсионерки.
Ранее с 71-летней рязанкой связывались лже-представители службы безопасности банка и правоохранительных органов. Женщину запугали потерей денежных средств и дали инструкции, как сохранить сбережения. В итоге мошенники вынудили пенсионерку передать им наличные якобы на временное хранение. Деньги рязанка передала лже-инкасатору.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».