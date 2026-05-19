Почти шесть млн россиян с сахарным диабетом не знают о диагнозе, заявила эксперт

Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава Наталья Мокрышева заявила, что почти шесть миллионов россиян с сахарным диабетом не знают о своем диагнозе. Об этом 19 мая сообщило РИА Новости. По словам эксперта, стольким же людям поставлен этот диагноз — то есть суммарно сахарный диабет в стране имеют около 12 миллионов человек. Наталья Мокрышева добавила, что сейчас все силы направлены на раннее выявление и профилактику осложнений заболевания.

Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава Наталья Мокрышева заявила, что почти шесть миллионов россиян с сахарным диабетом не знают о своем диагнозе. Об этом 19 мая сообщило РИА Новости.

По словам эксперта, стольким же людям поставлен этот диагноз — то есть суммарно сахарный диабет в стране имеют около 12 миллионов человек.

Наталья Мокрышева добавила, что сейчас все силы направлены на раннее выявление и профилактику осложнений заболевания.